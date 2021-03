Écologie : comment limiter le plastique en faisant nos courses ?

publié le 20/03/2021 à 10:00

Les efforts sont faits, mais le plastique est encore bien trop présent dans notre quotidien, surtout dans les rayons. Mais pourquoi est-ce si dur de se débarrasser du plastique ? "C'est pratique, résistant, il protège bien les aliments, c'est durable, c'est ce qu'on lui reproche, et il y a surtout peu d'alternatives qui cumulent l'ensemble de ces avantages", admet Olivia Detroyat, journaliste au Figaro.

Le problème concerne notamment le plastique à usage unique. Si les efforts allaient dans le bon sens avec par exemple l'interdiction des sacs plastiques en caisse depuis 2016, l'arrivée de la Covid-19 a rebattu les cartes. "Avec la crise, on a eu un reflex d'hygiène où les gens ne voulaient plus des aliments non emballés", explique la journaliste qui souligne que "pendant les premières semaines de la pandémie, les producteurs de plastique ont vu leur production augmenter de 33 %.

Et si aujourd'hui, le tri s'est généralisé dans toute la population, le recyclage "ne représente que 23 % des plastiques jetés", ajoute Olivia Detroyat. Et la journaliste d'ajouter : "si les bouteilles se recyclent très bien, d'autres plastiques comme ceux entourant les revues ou les pots de crème ont plus de mal, car on n'a pas les bonnes technologies".

Quelles alternatives pour moins consommer de plastiques ?

Pour limiter la consommation de plastique, certaines alternatives existent, à commencer "par les bouteilles en verre, les gourdes, ou les fontaines en entreprise, qui restent les solutions les plus écologique", conseille Olivia Detroyat.

Concernant les sacs, la journaliste vous conseille la aussi des sacs en tissus, ou en plastique renforcé. "Car s'il est réutilisable, le plastique n'est pas la pire des solutions, admet-elle. L'idée n'est pas de faire culpabiliser les consommateurs, mais de leur apprendre les bons réflexes.

Enfin, même si elle ne représente qu'à peine 2 % des achats en France, la vente en vrac séduit. "On supprime tous les emballages finaux, qui sont souvent uniques, ajoute Olivia Detroyat. Nous sommes dans une période de bascule où chacun doit faire des efforts, des enseignes jusqu'aux consommateurs".

Au sommaire de l'émission :

Détecteur de fumée : comment bien le choisir ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.

Plastique : comment le limiter quand on fait nos courses ?

Invitée : Olivia Detroyat, journaliste au Figaro.











Cuisine : comment préparer les asperges ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.

