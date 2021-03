Frais bancaires : comment faire pour payer moins cher ?

publié le 13/03/2021 à 10:00

On ne s'en rend pas toujours compte mais les services proposés par nos banques ne sont pas tous gratuits, et la note finale peut s'avérer très salée. "les frais bancaires, ce sont tous les frais de gestion que les banquiers font payer pour les opérations du quotidien liées à la vie de notre compte", explique Armelle Levy, journaliste RTL.

Apparus en 2013, les coûts de ces frais ont triplé depuis. "Ils sont, en moyenne, facturés 18 euros par an et par Français, fait remarquer Armelle Levy. On compte également les cotisations liées à l'utilisation de la carte bancaire, 43 euros en moyenne par an". S'ajoutent également les potentiels frais de virements, frais de retraits, ou encore les frais appliqués".

Tous accumulés, ces frais deviennent un véritable budget. "Pour les banques traditionnelles, on paye entre 180 et 220 euros par an, mais si on est dans une banque en ligne, on ne peut payer que 10 euros par an, si on se débrouille bien", raconte Armelle Levy. Et la journaliste d'ajouter, "mais pour ceux qui ont des découverts trop réguliers, la note peut monter jusqu'à 500 euros chaque année".

Comment réduire ces frais bancaires ?

Alors, pour réaliser des économies sur les frais bancaires, la solution la plus simple, soulignée plus haut, reste de passer chez une banque en ligne. "On peut faire près de 80 % d'économie", estime Armelle Levy dans l'émission. Mais aujourd'hui, une bonne partie de la population française ne prend pas le pli, préférant avoir une agence près de la maison. "Il faut également être à l'aise avec internet" continue la journaliste.

Pensez également à supprimer les assurances, garanties ou autres options inutiles. Armelle Levy explique que "des banques proposent par exemple une assurance sur les moyens de paiement. Mais la loi couvre désormais les fraudes à la carte bancaire, donc cette assurance ne sert à rien".

N'hésitez pas non plus à faire jouer la concurrence entre banques. "C'est le principe de la mobilité bancaire. Si vous changez de banque, c'est la nouvelle agence qui s'occupe de tout régler avec l'ancienne", raconte la journaliste.

Enfin, avec la crise du Coronavirus, beaucoup sont ceux qui ont été impactés financièrement, et ont subi des frais relatifs à cette période compliquée. "Vous avez désormais le droit de les réclamer, les banques se sont engagées à rembourser ces frais", insiste Armelle Levy.

Au sommaire de l'émission :

Argent : comment limiter les frais bancaires ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation au service économique et social à RTL.















Alimentation : qu’est-ce qui se cache derrière les poissons transformés ?

Invitée : Patricia Chairopoulos, journaliste à 60 millions de consommateurs.





















Cuisine : quelles recettes préparer avec du quinoa ?

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef, créatrice de La Guinguette d'Angèle à Paris et naturopathe.



