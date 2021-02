Bicarbonate de soude : comment l'utiliser correctement ?

publié le 20/02/2021 à 10:00

Il est pratique et ne coûte pas cher. Star de certains foyers, le bicarbonate de soude continue de se développer et de se rependre. Mais à quoi peut-il servir, et surtout comment l'utiliser correctement ? Éléments de réponse dans Nous Voilà Bien !



"Le bicarbonate de soude, aussi appelé bicarbonate de sodium, est un composé d'hydrogène, de carbone et d'oxygène, raconte Nicolas Palangié, créateur d'un blog sur le bicarbonate, et invité de l'émission. C'est un nom qui peut faire peur, mais pour autant, il n'y a rien de corrosif". Présent notamment aux Etats-Unis, dans les sous-sols, sous sa forme naturelle, le bicarbonate de soude se fabrique totalement en Europe. "On se sert de la craie et du sel en les mélangeant", continue Nicolas Palangié.

Un produit très polyvalent, mais dont il faut pourtant savoir faire la distinction en magasin. "On a le bicarbonate alimentaire qu'on trouve dans les gâteaux notamment, et calqué sur la réglementation des produits alimentaires, et le bicarbonate technique, idéal pour les soins hygiéniques ou l'entretien ménager", fait remarquer Nicolas Palangié.

Pour les dents, les odeurs corporelles, ou la lessive...

Dans le domaine de la santé, le bicarbonate de soude peut se mettre sur une brosse à dent, avec du dentifrice. "Il permet de faire blanchir un peu vos dents, sans les rayer, puisque sa dureté est bien inférieure à celle de l'émail, explique le créateur de blog. C'est pareil pour les plaques vitrocéramiques, où vous n'aurez pas de rayures.

Plus étonnant, le bicarbonate de soude s'utilise contre les odeurs, et notamment celles corporelles. "Là aussi, il masquera les odeurs en surface, sans agresser votre peau", conseille l'invité. Dernier conseil, le bicarbonate de soude peut servir à économiser votre lessive. Un moyen écologique qui plus est. "Vous diminuez la dose de lessive par deux, et c'est bien moins agressif", raconte-t-il.

Pour ce qui est du prix, le bicarbonate de soude se vend entre 3 et 6 euros le kilo. Une utilisation faible pour un coup d'achat également très faible. Un produit miracle, mais dont il faut savoir se servir correctement.

Au sommaire de l'émission :

Tests génétiques récréatifs : sont-ils vraiment fiables ?

Invité : Guillaume de Morant, journaliste à La Revue française de généalogie.

Bicarbonate de soude : un produit miracle ?

Invité : Nicolas Palangié, créateur du blog monbicarbonate.fr.











Cuisine : comment préparer le poireau ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur et journaliste.

Réagissez et retrouvez tous nos conseils, nos astuces, nos idées, nos bons plans et les recettes savoureuses et faciles de nos chefs sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram ! Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de 9h15 à 10h, de façon concrète et positive pour vous faciliter la vie !