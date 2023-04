Krema : quel est le secret du succès de la marque de bonbons centenaire ?

Un peu de gourmandise pour finir la semaine. On parle ce vendredi 18 avril du marché des bonbons et d’une marque en particulier : le célèbre Krema qui fête ses 100 ans. On a tous mangé ce bonbon quand on était petit dans la cour de récré. Cerise, framboise, fraise, citron, orange… Ah non personne ne voulait de ceux à l’orange qui restaient toujours en dernier dans le paquet.



La création de ces bonbons, on la doit à un certain Mollié qui se lance dans la confiserie en avril 1923 à Vincennes. Personnage très discret, on ne sait pas grand-chose de lui alors que ses bonbons sont iconiques. À l’origine, il fait des pastilles à la menthe, les mint’ho et des caramels mous.

Les pâtes à mâcher fruitées que je vous ai apporté sont créées trois ans plus tard. Mais surtout, ce qui intéressant avec Krema, la marque, c’est qu’elle est assez représentative du monde de l’entreprise depuis 1 siècle.



Des ventes en hausse de 14%

C’est un groupe qui a bien marché en France pendant plus de 30 ans. Mais voilà, dans les années 50, après la guerre, les alliées sont encore dans toutes les têtes en train de mâchonner leur chewing gum et de fumer des clopes.



Je vous le donne en mille, le petit Français, fusionne avec le géant américain : Hollywood Chewing-gum. Seul point positif, la création des malabars, parce que derrière, le petit Krema ère de groupes en groupes : General Foods Corporation, Kraft Jacobs, une liaison dangereuse ensuite avec Philip Morris, puis enfin Mondelēz International géant parmi les géants de l’agroalimentaire, 26 milliards de chiffre d'affaires.

Cocorico, Krema rejoint le groupe Carambar en 2017 et redevient vraiment Français. Un choix payant puisqu'un milliard de krema ont été fabriqués l’an dernier dans l’usine de Saint-Genest-d'Ambière dans la Vienne. Des ventes en hausse de 14% pour un chiffre d'affaires qui ne cesse de progresser.

Des bonbons sans gélatine

Le retour en France a joué, en partie, parce que c’est ce qu’attendent de plus en plus les consommateurs. Il n’y a pas que pour les fruits et les légumes que le bleu, blanc, rouge est préféré dans les rayons. C’est plus facile de faire confiance au groupe Carambar qu’à une multinationale étrangère.

Ça, c'est le premier point, l’autre, c’est que Krema sait vivre avec son temps. En 6 ans, la marque retire la gélatine de ses bonbons, souvent à base de porc, ce qui exclut des consommateurs, croyants ou défenseurs de la cause animale.

Elle passe des arômes et colorants artificiels au tout naturel. Elle se met aux emballages recyclables, et sort une gamme bio. C’est ce qui s’appelle un grand chelem.

Dans le succès récent des Krema et des autres bonbons d’ailleurs, il y a aussi un effet étonnant l’inflation. Si les prix augmentent les bonbons restent accessibles. Pour moins de 2€ vous avez un sachet de 400g. Pour le même prix, c’est 2 fois moins de chocolat. Le match du petit plaisir coupable est gagné haut la main.

Je discutais au téléphone avec le responsable marketing d’un grand groupe de bonbons. Il y a une phrase qui se dit dans le milieu. "Dès qu’il y a une période de crise, la confiserie va bien". Ça se vérifie dans une étude du syndicat Confiseurs de France. Pour 6 français sur 10, les bonbecs permettent de décompresser et, évidemment de se faire plaisir.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info