À quoi servent les impôts ? Pour le savoir, le gouvernement lance l'opération "En avoir pour mes impôts"

À quoi vos impôts servent-ils ? Afin de lever les interrogations, le ministère des Comptes publics a décidé de lancer, ce mardi 25 avril, l'opération "En avoir pour mes impôts".

Par exemple, combien coûte à l'État et donc aux contribuables l'année scolaire d'un élève en primaire ? 6.805 euros. Au collège, c'est 8.206 euros. Un lycéen coûte, quant à lui, à la collectivité 10.986 euros et un étudiant, à l'université 11.580 euros. Cela dépend notamment du nombre d'élèves par classe et du salaire des professeurs.

Quel est le budget de l'hôpital public en 2020 ? 100 milliards d'euros. Un accouchement coûte 2.600 euros. Une prise de sang, 40 euros et le coût moyen d'un passage aux urgences est de 227 euros. Une intervention des pompiers, c'est en moyenne 1.150 euros et il y en a plus de 4 millions et demi par an.

Il faut aussi entretenir nos routes nationales. Une idée du prix au kilomètre ? 110.000 euros. Tous ces chiffres sont disponibles sur le site Enavoirpourmesimpôts.gouv.fr dès ce mardi et bientôt déclinés département par département.



Je veux que les contribuables puissent donner leur avis sur les politiques publiques Gabriel Attal, ministre des Comptes publics sur RTL

Invité de RTL ce 25 avril, le ministre en charge des Comptes publics, Gabriel Attal a indiqué vouloir "les contribuables puissent donner leur avis sur les politiques publiques prioritaires et moins prioritaires, sur les endroits où ils pensent qu’on peut faire des économies". "Il y aura un questionnaire qui permettra de répondre à ces questions et des réunions publiques organisées dans les centres des impôts", a-t-il précisé.

