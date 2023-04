Inflation : des Français font les fins de marchés pour chasser les promos

Plus besoin de vous lever aux aurores pour aller faire un petit tour au marché. De plus en plus de Français profitent des toutes dernières minutes pour négocier le prix des produits frais : fruits et légumes. Mais pas que ça marche aussi pour le pain, les céréales, la viande ou le fromage.

Il est 13h15, le marché de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis devrait être fermé depuis 15 minutes, mais les files d'attentes ne diminuent pas. Parmi les clients, Johnny, 78 ans, un retraité qui vient profiter des bonnes affaires, mais il n'y en a pas pour tout le monde. "J'attends pour les bananes. Je crois que c'est fini, une personne les a déjà prises", regrette-t-il. "Ils bradent alors, il faut être patient".

Vient le tour de Johnny. Il remplit toute sa barquette de légumes à prix cassé. Résultat : "le haricot vert à 2 euros, le concombre à 1,50 euro", précise le vendeur. Au total, "il a économisé 10 euros au moins sur la barquette".

Le retraité touche 1.350 euros de pension et en venant à la fin du marché, il économise plusieurs dizaines d'euros par mois. "Ça permet de se payer un restaurant une fois de temps en temps parce qu'avec les retraites, c'est vrai que c'est dur".

À quelques mètres le boucher, Adam brade aussi ses prix et de plus en plus de clients attendent les réductions pour acheter. "Il y a beaucoup de clients qui ne viennent que vers 13h pour ramasser les fins de marché. Ceux qui paient comptant sont rares", souligne-t-il. Ici, ces derniers mois les commerçants décomptent près de 50% de clients en plus dans les dernières minutes du marché.



