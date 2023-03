Bonne nouvelle pour les bénéficiaires de minima sociaux : dès le 1er avril, certaines prestations sociales vont être revalorisées. De nouveaux coups de pouce pour lutter contre l'inflation, qui s'ajoutent parfois aux hausses annuelles. Quelles sont les allocations concernées, qui pourra en bénéficier, et quand ? Voici ce qu'il faut attendre à partir de samedi prochain.

Mesure phare annoncée vendredi 24 mars par l'Unédic à l'issue d'une concertation avec les syndicats, l'assurance-chômage connaîtra cette année deux augmentations. En plus de la hausse habituelle du 1er juillet, une première revalorisation de 1.9% aura lieu le 1er avril. Les bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) recevront donc, à titre exceptionnel, un peu plus que leur allocation habituelle.



Du côté de la Caisse d'allocations familiales (CAF), les prestations telles que le RSA s'apprêtent à connaître une hausse de 5.6% par rapport à avril 2022.

RSA, prime d'activité… Les allocations en hausse

D'après les chiffres du ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, de mars à avril 2023, le montant du RSA aura augmenté de 1.53%. Ainsi, une personne au RSA vivant seule touchera 607.75 euros au 1er avril, et les couples 911,62 euros. La majoration pour chaque personne supplémentaire s'élèvera à 243,10 euros.

La prime d'activité est elle aussi concernée. Avec un supplément de 1,6% en avril, celle-ci, actuellement fixée à 586.23 euros pour une personne seule, pourra atteindre les 595,60 euros.

D'autres aides seront majorées. L’allocation aux adultes handicapés (AAH), passera de 956,65 euros à 971,37 euros, et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) sera portée à 142,70 euros, contre 140,54 euros actuellement, selon les calculs du site Mesallocs.fr.

La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE), passera de 422,21 euros, à 428,70 euros pour une cessation totale d'activité, et la prime à la naissance, sera portée à 1 019,40 euros.

