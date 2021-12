Comment choisir son dentifrice ?

Le dentifrice, c’est l’allié indispensable d’un brossage de dents efficace. Les Français l’utilisent deux fois par jour mais ne tiennent pas toujours deux minutes. Oui, le dentifrice est l’allié d’une bonne hygiène dentaire. Mais l’offre est pléthorique. En tapant "dentifrice" sur le site d’un grand distributeur, on peut trouver plus de 300 références ! Spécial dents sensibles, anti-caries, blancheur. Les allégations sont nombreuses.

Alors comment choisir ? Si on a des dents fragiles, sujettes aux caries, on se dirige naturellement vers les dentifrices anti-caries ou "protection". Tous contiennent l'agent anti-carie par excellence, le fluor, dosé au maximum à 1.500 partie par million ou ppm -ce qui correspond à 150 mg pour 100 g-pour un adulte, sans risque d’effets secondaires. C'est d'ailleurs la quantité affichée par la plupart des dentifrices sur le marché. Au-delà, le dentifrice devient un médicament.

Attention quand même aux enfants chez qui un excès de fluor peut entraîner une fluorose, c'est-à-dire des taches crayeuses sur l'émail des dents. On choisit pour les moins de 12 ans un dentifrice "spécial enfant" avec une teneur moindre en fluor.

Les dentifrices pour dents sensibles ou gencives douloureuses ne sont pas des traitements

Si on souffre de sensibilité dentaire, avec des douleurs au froid par exemple, la gamme "dents sensibles" est recommandée. On trouve là des pâtes plus douces pour ne pas user l'émail. Elles contiennent des molécules qui permettent d'insensibiliser les dents en déposant un film protecteur qui va obturer les petits tubes conduisant la douleur, présents sous l'émail. Il faut être patient car les effets positifs apparaissent après plusieurs jours, voire après plusieurs semaines d'utilisation.

On peut aussi avoir les gencives douloureuses ou qui ont tendance à saigner. On privilégie alors les dentifrices "spécial gencives". Ils contiennent des sels minéraux pour arrêter les saignements, ainsi que des agents antibactériens pour diminuer l'inflammation des gencives, comme la chlorhexidine.

Attention, le dentifrice n’est pas un traitement ! Si les symptômes persistent, il est important de consulter son dentiste avant que ne s'installe une maladie parodontale, qui touche les tissus de soutien de la dent.

Et si on veut avoir les dents plus blanches, les dentifrices blanchissants nous promettent des dents éclatantes de blancheur. Ils contiennent des agents blanchissants et polissants en majorité des silices, des bicarbonates, ou encore des charbons. En réalité, plutôt que blanchir les dents, ils vont au mieux gommer les tâches et les colorations liées à l’alimentation et au tabac. Si on a les dents sensibles, il est préférable de ne pas les utiliser plus de deux fois par semaine, car leur côté abrasif risque d'user prématurément l'émail dentaire.

Ne forcez pas sur la dose

Le goût et la texture, c’est aussi important. Le goût, c’est le critère le plus important pour les Français. Et l'effet le plus recherché est la fraîcheur. La texture compte aussi. Si les pâtes dentifrices restent majoritaires, il existe des gels, des poudres qui donnent des sensations différentes au brossage. On voit également apparaître des dentifrices solides pour limiter les emballages plastiques.



Quel qu’il soit, inutile de forcer sur la dose : la taille d’une noisette suffit. Finalement, le plus important pour un dentifrice, c’est qu’il nous plaise, et nous incite à ne pas bâcler le brossage qui, il faut bien l’avouer, n’est pas l’acte le plus marrant.