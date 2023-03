Sécheresse : 7 conseils pour réduire sa consommation d'eau

Depuis plusieurs semaines, la France connaît une période de sécheresse hivernale, avec un record d'absence de précipitations - un fait rare après une année 2022 particulièrement sèche. Ce lundi 27 février, les préfets ont été sommés par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu de mettre en place des restrictions en consommation d'eau "dès maintenant".

Le ministre a particulièrement insisté sur 3 régions : l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud, où "le niveau d'humidité des sols correspond à celui observé normalement fin mai", a-t-il indiqué. Et d'ajouter que l'ensemble des départements français sont en dessous de la normale d'humidité des sols.

Mais outre les mesures publiques réglementant l'usage de l'eau, il est aussi possible de réduire sa consommation d'eau personnelle avec des gestes simples.

Attention aux petites fuites

Commencez par débusquer les petites fuites, qui peuvent augmenter votre consommation en eau de 20%. Afin de les repérer, l'UFC-Que Choisir recommande de relever votre compteur d'eau avant de vous coucher, puis le lendemain, sans utiliser les chasses d'eau, les robinets et le lave-vaisselle au cours de la nuit. Un chiffre différent de la veille indiquera la présence d'une ou de plusieurs fuites. Les zones à surveiller sont les robinets, lavabos, douches et baignoires mais aussi les chasses d'eau, sans oublier les radiateurs, ballons d'eau chaude et tuyauteries.

Entretenez vos robinets

Un robinet mal fermé peut causer un gaspillage conséquent : il consomme jusqu'à 5 litres d'eau par heure et 120 litres par jour, pointent l'UFC et l'Agence parisienne pour le climat. Pour éviter de doubler vos factures, un simple changement de joints suffira. Le clapet du robinet d'arrêt des ballons d'eau chaude électriques peuvent également être changés en cas de fuite.

Préférez les douches aux bains

L'un des impératifs en matière d'économie en eau est de privilégier les douches plutôt que les bains, véritables gouffres en consommation d'eau. Comptez 50 à 60 litres pour une douche de 4 minutes en moyenne, contre 150 à 160 pour un bain. L'installation d'un robinet mitigeur thermostatique doté d'un limiteur de débit peut également vous aider à réaliser de plus grandes économies.

Lavez utile

Le lavage représente une part importante de la consommation en eau des foyers. Pour le linge et la vaisselle, il est recommandé d'utiliser les appareils électroménagers à pleine charge, afin de limiter le nombre de vaisselles et de lessives. Concernant le lavage de vos véhicules, il est aussi possible d'opter pour un lavage à la main, avec de l'eau dans un seau et une éponge.

Arrosez mieux vos jardins

Souvent ciblé lorsqu'il s'agit d'imposer des restrictions, l'arrosage du jardin consomme une quantité importante d'eau. Il est cependant possible de réduire celle-ci en arrosant le matin et - ou uniquement - le soir. Ceci limitera l'évaporation accélérée en journée. Retourner régulièrement la terre permet aussi de l'aérer et de favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. Enfin, opter pour des plantes moins consommatrices en eau peut être une solution.

Recyclez l'eau

N'hésitez pas à récolter l'eau de pluie, qui peut être utilisée pour l'entretien du jardin ou le lavage de votre voiture. L'eau de vos douches peut également servir à remplir le réservoir de votre chasse d'eau, en coupant l'arrivée d'eau dans vos toilettes.

Adaptez vos appareils

Pour ceux qui en ont les moyens, il existe quelques outils qui peuvent vous aider à réguler votre consommation d'eau. Un mousseur, par exemple, se fixe à l'extrémité d'un robinet ou d'un pommeau de douche. Il permet de réaliser une économie de 30 à 40% en ajoutant de l'air à l'eau, tout en conservant la même sensation au niveau du débit. Une chasse d'eau à double débit peut également vous faire économiser jusqu'à 4 litres d'eau par chasse.

