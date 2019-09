Sécheresse : comment laver sa voiture malgré les restrictions d'eau ?

publié le 31/08/2019 à 09:17

Nettoyer sa voiture sans eau, c'est possible. La fin des vacances d'été, c'est en effet le meilleur moment pour laver sa voiture. Mais avec la sécheresse, des restrictions d'eau ont été mises en place dans beaucoup de départements.

Mais il existe une solution, qui vous évitera bien des gaspillages, alors que les rouleaux de station-service vous font déverser en à peine cinq minutes plus de 250 litres d'eau, soit l'équivalent de deux baignoires et demi. Pas très écolo non plus, le nettoyage haute-pression qui nécessite jusqu'à 60 litres d'eau.

Comment faire alors sans utiliser une seule goutte d'eau ? Acheter un flacon de nettoyant sans eau. Des dizaines de références existent sur le marché 100% biodégradables, élaborées par exemple à partir d'extraits d'agrumes.

Efficaces mais il faut frotter à l'huile de coude. Après avoir passé un premier coup de chiffon pour effacer les tâches, la poussière, pulvérisez abondamment la carrosserie. Ensuite, frottez la surface avec une lingette. Surtout pas d'éponge, sinon gare aux rayures ! Vous pouvez aussi le faire réaliser dans une enseigne spécialisé... Mais c'est plus cher.

Entre 8 et 15 euros le flacon

Ce lavage n'est cependant pas très économique. Comptez entre 8 et 15 euros la bouteille de produit nettoyant plus une dizaine d'euros pour les lingettes... Ce n'est pas donné car avec un flacon, seuls deux à trois lavages d'une auto moyenne, comme la Clio, sont possibles.

Il ne faut évidemment pas négliger l'intérieur de la voiture qui, après l'été, peut se transformer en véritables nid à microbes. Chaleur, humidité... Les petites bébêtes adorent. Une enquête choc avait révélé qu'il y a plus de plus de bactéries dans nos voitures que sur une cuvette de toilettes. 800 au centimètre carré sur un volant contre 80 pour les WC.

Autrement dit, lorsque vous vous assez dans votre Clio vous avez 10 fois plus de risque d'être en contact avec des microbes qu'en allant aux toilettes ! Vous savez donc ce qui vous reste à faire, passer l'aspirateur.