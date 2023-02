INVITÉ RTL - Sécheresse : "On est dans une situation très atypique", explique un hydrologue

Les pluies se font rares en France depuis plus d'un mois, laissant place à une sécheresse historique en plein hiver. Les préfets doivent s'entretenir avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, à ce sujet, ce lundi 27 février. Les zones où cette sécheresse frappe le plus fort sont celles qui étaient déjà touchées l'an dernier, notamment dans le sud de la France.

"Partout ailleurs, on a des situations contrastées", précise Vazken Andréassian, hydrologue au sein de l'INRAE. "Il y a des endroits où on a des problèmes d'eau et d'autres où on n'en a pas. Ce qui est sûr, surtout en France, c'est qu'on n'a quasiment plus eu de précipitations depuis un mois. On est dans une situation très atypique", poursuit-il en comparant 2023 à l'année 1989, "qui était un début de succession d'années sèches qui avaient été très embêtantes dans le nord de la France".

Concernant les Pyrénées-Orientales, premières victimes de la sécheresse en France, "c'est une situation de longue sécheresse prolongée qui est un phénomène très rare", décrit Vazken Andréassian.

