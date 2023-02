Sécheresse : Jean-Marc Jancovici explique pourquoi la situation en France est inquiétante

Le dossier du moment, c'est évidemment la sécheresse qui sévit en plein hiver en France et qui nourrit pas mal d'inquiétudes. Malheureusement, cette sécheresse n'est que la prolongation d'une sécheresse qui sévit depuis beaucoup plus longtemps que ça. Si on regarde les relevés mensuels de précipitations de Météo-France, sur les 12 derniers mois, il n'y a eu que trois mois qui ont été excédentaires par rapport à la normale en pluie. Donc en fait, ça fait très longtemps qu'il ne pleut pas assez dans le pays.

Bien évidemment, c'est ennuyeux parce que l'eau, c'est la vie et ça veut dire que d'une façon générale, nous allons manquer d'eau pour un certain nombre d'activités qui nous sont essentielles. Il faut souhaiter maintenant qu'on ait un printemps humide. Ce qui se passe en général l'hiver, c'est que la végétation est au repos. Et donc, quand il pleut, l'eau s'infiltre dans le sol et va recharger les nappes qui nous servent de réserve d'eau pour les périodes où il ne pleut pas.

L'essentiel est fait par les agriculteurs pour irriguer les cultures. S'il n'y a pas d'eau du tout ou très peu d'eau, on risque d'avoir des baisses de production comme on en a eu l'été et l'automne 2022. Ce qui veut dire qu'on a un déficit de production agricole. Si cela se répète année après année, pendant des dizaines d'années, ça va commencer à être très, très ennuyeux pour la stabilité de la société.

Ensuite, on a un déficit d'hydroélectricité en 2022. Il y a eu moins d'électricité d'origine renouvelable en France parce que les barrages ont moins produit. Enfin, comme il a peu neigé, le débit d'étiage des rivières et des fleuves au printemps et à l'été, va être plus bas que d'habitude. Ça pose un problème pour toutes les installations qui ont besoin de prélever de l'eau dans les rivières et dans les fleuves. On pense évidemment aux centrales électriques qui peuvent avoir une baisse de leur production.

S'il ne pleut pas assez au bout d'années et de décennies, de toute façon, on va avoir de très très gros ennuis et malheureusement, on ne peut pas faire grand chose d'autre que d'espérer puisque nous ne contrôlons pas le climat mondial à l'échelle de quelques mois.

