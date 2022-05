Scandale Buitoni : une troisième gamme de pizzas mise en cause

Après les gammes "Fraich'up" et "Bella Napoli", c'est au tour de la gamme "Four à pierre" d'être pointée du doigt. Un cas de contamination grave chez une enfant vient d'être recensé après la consommation d'une pizza de cette nouvelle gamme.

Il y a deux mois, après avoir mangé une pizza Buitoni de la gamme "Four à pierre", Mila, âgée de 7 ans, se retrouve hospitalisée. Sa mère Sonia raconte sur BFMTV que "c'est la première fois qu'on a vu notre fille dépérir. Elle avait le visage blanc, voire jaune" et a eu des douleurs au ventre, des nausées et de la fièvre.

La gamme "Four à pierre" est fabriquée dans la même usine que les pizzas "Fraîch'up" à Caudry, dans le Nord, où des images avaient montré des conditions d'hygiène déplorables fin mars.

L'avocat de la famille, maître Richard Legrand, annonce qu'une plainte sera déposée pour mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires et tromperie. 55 cas de contaminations à la bactérie E.coli en lien avec la consommation de pizzas ont été recensés en France dont, 54 chez les enfants.



