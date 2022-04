Affaire Buitoni : 50 personnes, dont 48 enfants, contaminées par la bactérie E.coli

Les autorités sanitaires ont confirmé un lien direct entre de graves soucis de santé détectés chez une quarantaine d’enfants et la consommation de pizzas Fraîch’Up de Buitoni

Neuf nouveaux cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU), survenus après avoir consommé des pizzas de la gamme Fraich'Up de Buitoni ont été confirmés, selon le dernier bilan de Santé publique France. Au total, cinquante personnes sont contaminées, dont 48 enfants. Certains ont été très gravement touchés aux reins.

"Pour 25 autres cas de SHU notifiés à Santé publique France, les investigations sont en cours", précise l'agence qui rappelle que deux enfants sont décédés.

Ces cas concernent toutes les régions : Hauts-de-France (11 cas), Nouvelle Aquitaine (8 cas), Pays de la Loire (7 cas), Bretagne (6 cas), Île-de-France (6 cas), Auvergne-Rhône-Alpes (3 cas), Bourgogne Franche-Comté (2 cas), Grand Est (2 cas), Occitanie (2 cas), Provence-Alpes-Côte d’Azur (2 cas) et Centre Val-de-Loire (1 cas).



La semaine dernière, la Direction générale de la Santé a lancé l'alerte, et des analyses ont confirmé un lien entre ces produits surgelés et des cas d'enfants contaminés par la bactérie Escherichia Coli. Cela a mis en lumière des failles dans l'usine de Caudry, dans le Nord, d'où sortent entre 150.000 et 200.000 pizzas par jour. Le 6 avril, le préfet du Nord a indiqué avoir interdit la production de pizzas dans cette usine.