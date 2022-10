Salarié précaire : comment demander une requalification de votre contrat de travail ?

Comment demander une requalification de son contrat de travail ? Et déjà pourquoi ? Parce qu'en droit français le principe du contrat de travail à durée déterminée est en effet une exception.

L'article L1221-2 du Code du travail le précise : "Toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée". Autre article du Code de travail : L1242-1, qui dit que "le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, quel qu'en soit le motif".

Comment alors puis-je demander la requalification de mon contrat de travail ? Il faut d'abord attester qu'il ne respecte pas les règles du "contrat d'exception"...

La "Règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info