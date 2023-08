Rentrée scolaire 2023 : comment payer moins cher vos fournitures

La rentrée des classes approche à grands pas. Alors que les enfants seront de retour sur les bancs de l'école à partir du 4 septembre 2023, les parents n'échapperont pas au rituel de l'achat des fournitures scolaires. Tandis que l'inflation peine à ralentir, cette année particulièrement la course aux économies sera de mise pour de nombreux foyers. D'après une étude de Familles de France, en 2022, le coût moyen de la rentrée scolaire s'élevait à 208 euros en 6ᵉ, et 414 euros en 2ᵈᵉ générale.

Un chiffre qui pourrait être plus élevé encore cette année, comme l'a d'ores et déjà constaté l'UFC-Que choisir : le prix des fournitures scolaires a augmenté de 10% entre juillet 2022 et juillet 2023. En mai dernier, le gouvernement avait demandé aux distributeurs d’intégrer pour la rentrée scolaire des fournitures au dispositif anti-inflation qu’il a promu depuis mars pour endiguer la hausse des prix dans les supermarchés. Afin de vous procurer tous les éléments de votre liste, RTL vous livre ses conseils pour faire des économies sur l'achat des fournitures scolaires.



Gardez un œil sur les promotions

Conscients de la baisse du pouvoir d'achat des ménages français, certaines enseignes vont prévoir des opérations promotionnelles pour attirer la clientèle. Proposant des réductions directement appliquées lors du passage en caisse, ou transformées en points de fidélité ou en bons d'achats, il sera possible dans certains magasins de réaliser quelques économies bienvenues dans le contexte actuel. Suite à la demande du gouvernement, qui tente d'endiguer l'inflation en dialoguant avec les distributeurs, des dispositifs anti-inflations vont donc être mis en place.

Rendez-vous dans les magasins de hard-discount

Stokomani, Action, Noz, Gifi... Il existe des dizaines de magasins de déstockage et de hard-discount qui permettent d'effectuer vos achats de fournitures à moindre coût. Un avantage surtout pour les familles nombreuses, puisque ces magasins proposent souvent des fournitures en lots. Qui dit achats en lots, dit prix moins élevés. Des cartables, en passant par les stylos, jusqu'aux vêtements, ces magasins proposent généralement un large choix de produits.

Préférez seconde main ou l'occasion

Le vintage et la réutilisation d'ancien objet émerge dans la mode, mais aussi l'ameublement et les appareils électroniques. Alors pourquoi ne pas adopter la seconde main pour acheter vos fournitures scolaires ? Il est possible de dénicher des fournitures usées mais fonctionnelles à bas coût, voire des objets neufs vendus moins cher qu'en magasin. Des applications telles que Rakuten, Beebs ou alors Geev, permettent même de faire des dons et échanges d'objets. Enfin, en évitant d'acheter certaines fournitures neuves, vous faites également un geste pour la planète.

Les collectes solidaires

De nombreux points de collectes solidaires existent partout en France. Les personnes qui veulent se débarrasser d'un objet viennent le déposer dans les infrastructures organisées par des associations, les fameux points de collecte solidaire. Pour les foyers les plus modestes, il est apr