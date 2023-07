Inflation : pourquoi les prix de l'alimentaire ne reviendront pas à leur niveau d'avant

"Il faut arrêter de vendre du rêve aux Français, on ne retrouvera pas les prix d'avant crise". Michel Biero, le patron des achats et du marketing de Lidl, a été clair mercredi matin sur RTL. Les consommateurs ne doivent donc pas s'attendre à des baisses de prix significatives au mois de septembre, comme attendu ces derniers mois. La raison : les négociations avec les grandes marques sont au point mort.

Si on en croit la grande distribution, un seul industriel a fait une offre de baisse de prix sur une seule gamme de produits. La Fédération de la grande distribution affirme que 10 à 20 marques, sur 75, ont consenti à des ristournes sur quelques produits seulement. De son côté, le gouvernement estime que le panier anti-inflation a fait baisser la note globale de 5 à 7% pour les Français, ce qui représente une baisse de 5 euros sur un chariot de 90 euros.



Mais entre-temps, les prix ont augmenté de 15% en un an. Le panier-inflation du gouvernement est monté jusqu'à 103 euros avant de baisser ces dernières semaines à 98 euros. Selon l'INSEE, le lait, le fromage et les œufs sont en hausse de 18% sur un an en mois de juin. Au mois de mai, cette augmentation sur un an était de 20%. Les huiles ont, elles, pris 16% sur un an en juin, contre 20% il y a un mois. La hausse des prix est donc en train de baisser, mais légèrement.



Pas de nouvelle négociation prévue entre

La loi prévoit une seule négociation annuelle entre les grandes marques et les enseignes de la distribution. Ce moment de fortes tensions regroupe quatre centrales d'achats d'un côté et des centaines de fournisseurs de l'autre. Chaque enseigne représente en moyenne 25% du chiffre d'affaires des fournisseurs. Ces derniers n'ont donc aucune obligation de se mettre autour de la table pour accepter de baisser leurs prix. L'an dernier, les fournisseurs avaient obtenu trois autres négociations pour obtenir des hausses de prix, avant de répercuter l'inflation.

Mais alors, les prix vont-ils bientôt baisser ? Ce sera assurément le cas, puisque les matières premières sont à la baisse. Le cours des céréales a perdu 20% en un an et ceux de la viande de 6%. Sauf que les salaires ont augmenté et que les prix ne retrouveront pas leur niveau d'avant la crise. Une situation qui arrange la grande distribution, qui vend ses propres marques et prend ainsi des parts de marché aux grandes marques.