Renault Twingo : le monospace extra small

Histoire. A sa sortie en 1993 c'est la mode des monospaces. Elle en adopte le style toute rond avec ses phares. On la surnomme la grenouille. Et puis dans à peine 3 mètres et demi vous avez une banquette coulissante, la possibilité de vous allonger et un intérieur pétillant. Et surtout des couleurs flashy : bleu outremer, rouge corail, vert coriandre, jaune indien.

La Twingo doit couter le moins cher possible à produire. Ainsi le compteur central numérique est minimaliste : Il n'affiche que la vitesse, le niveau de carburant, et l'heure. Avec Twingo Renault invente le low-cost automobile avec des méthodes qui feront plus tard le succès de Dacia.

Cette voiture minimaliste est dévoilée au Salon de l'Automobile à Paris en 1992. Et c'est l'émeute sur le stand Renault.10.000 commandes sont signées sur place. Vendue 55.000 Francs soit 8500 euros a l'époque..

D'où vient son nom ? Figurez vous que c'est celui d'une danse. "Twingo" provient de la contraction de trois mots : "Twist", "Swing" et "Tango".

Pourquoi ce choix ?

Une telle notoriété pour une si petite voiture ! Forcément elle a ce « je ne sais quoi » qui fait craquer. Fun, sexy elle a su chambouler l’univers des citadines.

