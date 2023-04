Peugeot 205 : un sacré numéro gagnant

Histoire : La 205 a été commercialisée entre 1983 et 1998. Lancée pour remplacer la Peugeot 104 elle a rapidement connu un grand succès en France et en Europe. Succès très important qui a évité la sortie de route financière pour Peugeot.

Ses atouts : Agile, fiable et super tenue de route elle va connaitre un immense succès.15 ans de production et 15 séries spéciales. Version la plus emblématique : la 205 GTI. Une bombinette On se souvient de ce clip publicitaire d'une 205 GTI poursuivie, façon James Bond, par un Bombardier.



Sa légende va se construire avec les rallyes. Sacrée deux fois championne du monde (1985 et 1986). Et victorieuse sur le Paris-Dakar avec la Turbo 16 pilotée par un certain Ari Vatanen.

La production de la Peugeot 205 a cessé en 1998. Avec au total : 5.278.300 exemplaires.



Pourquoi ce choix ?

Comment de pas être séduit par cette petite Lionne ? Un charme fou, sans bling-bling. Modèle qui a su plaire a tous les publics et aussi faire rêver à travers les rallyes et sa mythique GTI. C'est aujourd'hui la voiture ancienne la plus recherchée en France.

