Citroën 2CV : la "Deudeuche", voiture française iconique d'après-guerre

L'Histoire. Le 7 octobre 1948, au salon automobile de Paris règne comme un parfum de mystère autour d'une voiture. il faut dire qu'elle est attendue depuis des années. Le projet de la 2CV a été lancé dans le plus grand secret en 1935, avec comme nom de code la TPV (Très Petite Voiture) mais la production a été interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale.



C'est un Ovni qui débarque. Cette voiture aux portes dépourvues de serrure, se passant de clé de contact et dotée de hamacs suspendus en guise de sièges, a de quoi surprendre, certains la comparent à "une boîte de sardines" !

Elle est également devenue star de cinéma apparaissant dans plus de 300 films. On a tous en tête cette scène du Corniaud, où Bourvil voit sa pauvre 2CV transformée en une fraction de seconde en tas de ferraille, voiture percutée par la Bentley de Louis de Funès. Et cette réplique devenue culte : "Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien forcément !"

Le 28 Février 1988, la dernière 2CV produite en France sort de l’usine de Levallois Perret. Mais elle continue a être assemblée pendant 2 ans au Portugal : clap de fin en 1990.



Ah la Deudeuche ! Comment ne pas être sensible à son charme suranné. On se retourne encore sur son passage. Et aujourd'hui, a son volant elle attire immédiatement la sympathie : pouces levés, photos. Jamais une voiture française n'aura autant fait l'unanimité. Véritable icône nationale, populaire elle a séduit tous les milieux et toutes les générations.

