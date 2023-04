Peugeot 504 : une lionne qui a du chien

L'histoire. Lancée en 1968, la 504 a marqué son époque. Produite par Peugeot de 1968 à 1983, elle a été conçue pour remplacer la 404 et a été vendue dans le monde entier, avec plus de 3,7 millions d'exemplaires. Un gros succès, et un style inclassable.

Elue voiture de l'année en 1969, cette berline familiale va être notamment saluée par sa fiabilité et sa robustesse. Star des pistes africaines c'est aussi la véritable première voiture "mondiale" de la marque Sochalienne. En effet, en plus de la France, la Peugeot 504 a été produite dans plusieurs pays, notamment en Algérie, en Iran, en Argentine, en Australie, au Kenya, au Nigéria et au Sénégal. Elle sera aussi commercialisée aux Etats-Unis, avec un certain succès, surtout pour les taxis.

Peugeot va décliner la 504 en de nombreuses versions : V6, berline, break, pick-up, coupé, cabriolet...

Pourquoi ce choix ?

Chic et sobre a la fois, la Peugeot 504 possède une classe naturelle, grâce au génial carrossier italien Pininfarina. Le charme italien et le sérieux Sochalien. Une belle alchimie. Et surtout pour les versions coupé et cabriolé. Un vrai effet Whaou ! 2 modèles qui sont devenus légendaires et recherchés par les collectionneurs de la planète. Un style qui a inspiré un magnifique concept électrique : l'e-legend de Peugeot, surnommé la 504 du futur.

