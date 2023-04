Renault 4L : simple et attachante

Histoire : Quand Renault lance la 4 L en 1961, l'idée est de concurrencer la 2CV de Citroën, tout en succédant à la 4CV. Vitesse de pointe 90km/h. Son prix : 350 000 francs (environ 5. 600 euros)

Produite jusqu'en 1992, la 4L a permis à de nombreux français d’accéder à l’automobile. Pratique elle peut transporter 4 personnes et leurs bagages.

Robuste, increvable, voiture aussi bien des villes que des campagnes, la 4L chantée dans les années 1970 par Michel Fugain dans une pub, est une méga star.

Célèbre aussi sur nos routes couleur jaune pour les PTT ou bleue pour EDF mais aussi utilisée par la gendarmerie. D’ailleurs dans les années 60 c’est un des rares véhicules dans lequel on peut circuler en portant un képi. Symbole de la France comme la 2Cv et la DS, elle a été vendue dans plus de 100 pays.

Pourquoi ce choix ?

Une production qui a duré 30 ans, deuxième voiture la vendue en France (après la Peugeot 206). Sa longévité n'est pas un hasard. Elle a une bouille sympa, et...ce fut ma 1ère voiture (couleur jaune). Comme la R5 Renault va faire renaitre son icone en version électrique.

