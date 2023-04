Renault R5 : la supercar de toute une génération

L'Histoire. Cette voiture c'est une madeleine de Proust sur 4 roues pour beaucoup de Français. C'est, en effet, la reine des années 70. Peu chère, fiable, la R5 a dominé le marché français.

La R5 se remarque grâce à sa silhouette sympathique et ses pare-chocs en plastique, une première mondiale a l'époque !

Renault va proposer une version bodybuildée : l'Alpine Turbo 110 chevaux avec le moteur qui se retrouve placé à l’arrière.



Avec même une version américaine "LE CAR", mais c'est un échec. Ailleurs, gros succès, elle sera la voiture française la plus vendue pendant douze ans. Au total 5 millions et demi d'exemplaires entre 1972 et 1984



Pourquoi ce choix ?

Aussi bien voiture des villes que des champs, peu gourmande en carburant son côté couteau-Suisse, va répondre aux attentes de l'époque. Dès 2024 Renault va faire revivre son icone version électrique. Pas vraiment un première : EDF avait déjà testée une R5 électrique dans les années 70.

Sondage Quelle est votre voiture française préférée ?* Citroën DS

Citroën 2CV

Renault 4L

Renault Twingo

Renault Espace

Renault 5 (R5)

Peugeot 205

Peugeot 504 Voter

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info