Citroën DS : mythique et éternelle

L'histoire. Dévoilée en 1955, lors du salon de l'automobile de Paris, la DS va tout de suite frapper les esprits par son style. Intérieur chic, spacieux avec un niveau de sécurité jamais vu auparavant dans une voiture.



La DS va proposer de vraies avancées technologiques qui vont faire sa réputation. Sa fameuse suspension hydropneumatique (plus elle est chargée, plus elle remonte) et ses phares qui tournent avec le volant pour éclairer les sorties de virage. On a guère fait mieux depuis.

Elle entre dans la légende avec le General De Gaulle. Grace à sa DS présidentielle, il échappe à l'attentat du Petit Clamart le 22 aout 1962..Malgré 150 impacts de balles, deux roues avant crevées et une chaussée humide, le chauffeur maintient la Citroën sur la route et parvient à échapper aux tirs.

Elle est aussi une superstar du cinéma. Elle apparaît dans des dizaines de films célèbres comme Les Tontons flingueurs (1963), Scarface (1983), ou encore Retour vers le futur (1985).



Pourquoi ce choix ?

Plus qu'une voiture, elle fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Véritable icone en France mais aussi à l'étranger. Dessinée par le "maître" italien Flaminio Bertoni elle affiche dès sa sortie des années d'avance sur la concurrence et une forme aérodynamique futuriste.

