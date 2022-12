Quels sont les appareils électriques qui consomment le plus ?

De tous les appareils électriques que nous pouvons posséder, le chauffage est de très loin celui qui consomme le plus. Il vous coûtera en moyenne 730 euros par an dans une maison, presque 300 en appartement. Ce prix correspond également au coût annuel de votre ballon d'eau chaude. Afin d'économiser, pensez à bien adapter la température à vos besoins, mais aussi à la baisser lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Loin derrière sur la facture, votre réfrigérateur figure quand même sur le podium. Un frigo combiné représente une dépense annuelle d'une soixantaine d'euros. Pas de secret ici, le meilleur moyen d'économiser est de posséder un modèle récent, efficace et en bon état. Ce conseil vaut aussi pour les lave-linges et lave-vaisselles, très énergivores par ailleurs. Pour diminuer votre consommation, pensez à les faire tourner durant les heures creuses, soit l'après-midi ou la nuit.

Enfin, vos téléviseurs, vos ordinateurs et autres consoles de jeu ne sont pas à négliger, puisque chacun d'entre eux coûte entre 20 et 30 euros par an. Pendre le réflexe de les éteindre lorsque vous ne les utilisez pas vous permettra de faire de précieuses économies, surtout dans le contexte actuel. L'ensemble de ces gestes simples fera pour sûr baisser votre facture d'énergie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info