Attention à cette arnaque des ampoules offertes par EDF

Les tentatives de fraudes et d'hameçonnages par mail se multiplient. Certaines parviennent toutefois à passer à travers les spams. Ainsi, plusieurs mails provenant supposément d'EDF ont été envoyés. Ils proposaient une offre alléchante : 25 ampoules LED gratuites, mais une livraison d'un euro à régler pour les recevoir. Il s'agit en réalité d'une arnaque destinée à voler des coordonnées bancaires.

Le faux mail, reçu par une journaliste de La Voix du Nord, commence de la façon suivante : "À partir du 1er novembre, les ampoules halogènes seront interdites à la vente en Europe, jugées trop gourmandes en énergie. Les consommateurs devront alors investir dans des ampoules LED (diodes électroluminescentes) ou fluocompactes (FLC)". Il continue en proposant "25 ampoules LED à économie d'énergie", en l'échange d'un euro de livraison à payer. Si le destinataire du mail clique sur le lien pour recevoir ces ampoules, il devra ensuite rentrer ses coordonnées bancaires. Celles-ci lui seront dérobées à des fins frauduleuses.

Vérifiez l'expéditeur du mail

Mais, comment savoir quand un mail est trompeur ? Ici, le mail évoque une interdiction de vente des ampoules halogènes, qui est en œuvre depuis le 1er septembre 2018. Il est aussi possible de vérifier le nom de l'expéditeur et l'adresse d'envoi du mail. Le site cybermalveillance.gouv.fr met en garde contre les "adresses fantaisistes", qui ne comportent pas le nom de l'entité ou des fautes d'orthographe. Enfin, si la victime clique sur le lien et qu'elle est redirigée vers un site, elle doit vérifier l'adresse URL, qui diffère de celle du vrai site.

La demande de données sensibles par mail doit aussi alerter. "Aucune entité légitime, gouvernementale, professionnelle ou autre n’est en droit de vous demander votre code de carte bancaire ou vos codes d’accès personnels par message", rappelle le site du gouvernement. Enfin, si une offre paraît trop alléchante, comme ici, il peut s'agir d'une arnaque.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info