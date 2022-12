Le risque de coupures de courant en France est moins élevé que prévu selon le gestionnaire du réseau de haute tension, RTE, qui a donné mardi 20 décembre des prévisions rassurantes pour le mois de janvier. Une évolution en grande partie due aux efforts de sobriété et au redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires.

Le risque de tensions pour le réseau électrique en janvier apparaît désormais comme "moyen", selon la dernière analyse du gestionnaire, qui l'avait classé il y a un mois comme à risque "élevé". "Nous avons absolument les moyens d'éviter les coupures cet hiver", a assuré Thomas Veyrenc, directeur exécutif de RTE.

"Sous réserve du maintien des efforts d'économies d'énergie, ces évolutions favorables permettent de réduire le risque pour la sécurité d'approvisionnement (...) en particulier pour le mois de janvier (...) sans pouvoir l'exclure en cas de conditions météorologiques très défavorables", souligne RTE dans son rapport. RTE a de fait réduit le risque d'émission du signal Ecowatt rouge.

Le gestionnaire du réseau évoque jusqu'à trois "signaux" EcoWatt rouge

Ce signal prévient de risques de coupures ciblées à moins de réductions substantielles de la consommation d'électricité, en particulier aux heures de pointe (08H00-13H00 et 18H00-20H00). Jusqu'à début janvier, ce risque est quasi nul et se situe pour la deuxième partie de l'hiver, "plutôt entre 0 et 3 signaux", selon le représentant de RTE, contre 0 à 5 signaux initialement attendus sur l'hiver.

Depuis la fin du mois de novembre, une forte baisse de la consommation a été constatée. Elle est en recul de 9% par rapport à la moyenne des années 2014-2019 sur la même période, un chiffre corrigé des variations météorologiques. Le rythme de baisse a toutefois ralentisur la semaine du 12 au 18 décembre (-8,1% contre -9,7% celle d'avant), selon les données officielles publiées mardi soir. "L'effet baissier s'est stabilisé", confirme RTE.

Même si cela restera à confirmer, l'hiver 2023-2024 "se présente de manière un peu plus favorable que cet hiver 2022-2023", a estimé Thomas Veyrenc.

