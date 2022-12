À l'approche des fêtes, c'est une préoccupation encore plus aigue que d'habitude, le risque de coupures de courant. Si Ecowatt est toujours vert ce mardi 6 décembre, la question se pose : que faire avec ses produits frais en cas de coupure d'électricité ? Voici quelques conseils pour sauver vos aliments du moindre risque.

En premier lieu, il faut éviter le plus possible d'ouvrir la porte du réfrigérateur et du congélateur. La raison est simple, il s'agit d'éviter de faire entrer la chaleur dans ces appareils qui sont conçus pour garder la fraicheur, même lorsqu'ils sont éteints et ce, bien plus longtemps que les deux heures prévues pour ces coupures d'électricité.

Dans le cas d'un réfrigérateur, sachez qu'il peut garder vos aliments au frais durant 4 à 6 heures. Le congélateur maintient, lui, sa température pendant au moins 24 heures. Notez qu'il s'agit dans les deux cas d'un strict minimum. Puisque plus ces appareils sont remplis de denrées, plus ils conservent longtemps leur fraicheur.

