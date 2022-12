Énergie : comment s'explique la chute des prix du gaz et de l’électricité en France

Les fêtes de fin d'année s'accompagnent d'une bonne nouvelle côté énergie : les prix du gaz et de l'électricité sur le marché du gros français sont en nettes baisses. Le prix de l'électricité a quasiment été divisé par deux dans le seul mois de décembre, atteignant 288 euros le mégawattheure. Les prix du gaz ont aussi presque été divisés par deux.

Derrière ces baisses inédites, faisant revenir les prix à leur niveau d'avant la guerre en Ukraine, résident plusieurs facteurs. L'augmentation des températures ces derniers jours et la baisse de la consommation de gaz et d'électricité en France font baisser drastiquement la demande et ainsi tirent les prix à la baisse, rappelle Le Figaro.

Si les risques de coupures localisées ont été avancés comme une éventualité à de nombreuses reprises par le gouvernement, le gestionnaire du réseau de transport électrique français, RTE, a annoncé que les risques de tensions sur le réseau électrique en janvier passaient d'élevé à moyen. Cette baisse de la tension et des risques réduit de fait la prime de risque liée à la défiance des acteurs à l'encontre d'EDF.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info