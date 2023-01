Prud’homme : comment le barème Macron calcule-t-il votre indemnisation ?

Qu'est-ce que le "barème" Macron ? Mis en place par Emmanuel Macron, après son élection, à travers l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui a fait couler beaucoup d'encre.

Cette ordonnance contient un barème qui met en corrélation le nombre d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise avec le montant des indemnités qu'il peut percevoir. Et ce, dans l'hypothèse où il est licencié et que son licenciement est reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Pourquoi est-ce de la dynamite ? Parce que ce barème institue un plancher et un plafond en matière d'indemnisation. L’employeur, ou le conseil des Prud'homme en cas de litige, dispose d’une marge de manœuvre comprise entre un et 20 mois de salaire, selon l'ancienneté. Beaucoup ont vu dans ce barème Macron une atteinte au droit des salariés.

La "règle d'or" chaque semaine en podcast

Auditeurs et abonnés au podcast de Ça peut vous arriver, découvrez désormais chaque semaine l’inimitable Règle d’or, avec les avocats qui interviennent chaque jour sur RTL et M6. Pour accéder chaque semaine à votre règle d'or, abonnez-vous au podcast de l'émission :

>> Que dit la loi ? Quels recours avez-vous et surtout quelles démarches devez-vous impérativement effectuer en cas de problème ? Nos ténors du barreau répondent concrètement aux questions que vous vous posez le plus et vous donnent des clés pour vous sortir de situations parfois compliquées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info