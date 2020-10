publié le 01/10/2020 à 11:40

Laurent et 32 autres personnes ont investi dans l’achat de 33 maisons, construites en lotissement pour être louées à la Gendarmerie Nationale. Or les loyers, versés depuis 15 ans par les Finances Publiques, ne sont plus payés depuis trois mois. Ils sont en litige, car, après 15 ans de locations sans aucun problème, les Finances Publiques ont décidé unilatéralement de baisser les loyers de 30 %.

Prévenu de cette baisse 15 jours avant la reconduction tacite du bail, Laurent a immédiatement exprimé son désaccord. Il a refusé de signer l’avenant au bail. L’administration justifie cette baisse en expliquant que l’immobilier a chuté dans la région, ce qui, selon Laurent, est totalement faux.

Face à sa réticence, l’administration a revu sa position et demande maintenant une baisse de 15 %. Laurent et les 32 autres copropriétaires ne sont pas d’accord. Sauf qu’en attendant, les loyers ne sont pas payés, et les charges non plus...

Plus de 70.000 euros d'impayés

Les Finances Publiques doivent à ce jour au total 71.576 euros à l'ensemble des copropriétaires. Un montant qui correspond aux loyers de juillet et août, ainsi qu'aux charges du 1er semestre et la régularisation des charges 2018/2019.

Ce projet a été vendu à Laurent comme un investissement sûr, mais désormais, on souhaite lui imposer une baisse de ses revenus locatifs de 30 %, puis de 15 %, alors qu'il rembourse un crédit pour cette maison. Le comble pour lui, c’est que c’est l’administration elle-même qui, dans ce dossier, veut appauvrir du jour au lendemain ses contribuables. En attendant, Laurent paye tous les ans ses impôts et notamment ses taxes foncières…

Laurent a contacté "Ça peut vous arriver" pour que l'équipe de Julien Courbet puisse débloquer la situation. Laurent souhaite le paiement des arriérés de loyers et des charges (71.576 euros) et la poursuite du bail signé en 2014 avec un loyer global annuel de 337.521 euros minimum, et non 235.780 (baisse de 30 %) ou même 288.432 (baisse de 15 %) comme le propose l’administration.

