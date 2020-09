Eaux usées : son terrain est régulièrement envahi d'immondices !

publié le 29/09/2020 à 12:18

Claude, depuis 2006, est propriétaire d’une jolie maison avec un terrain et une piscine. Pendant 10 ans, tout se passe plutôt bien pour lui et sa famille. Mais, en 2016, les choses se gâtent. Progressivement, Claude constate un engorgement de ses canalisations d’eaux usées. En clair, quand il pleut, il ne peut plus utiliser correctement ses toilettes !

Il se tourne rapidement vers la Mairie pour connaître l’origine du problème. Mais, il n'obtient aucun retour concret. Inévitablement, la situation empire au fil des années. A tel point que le 12 décembre 2019, à l’occasion de fortes pluies, son terrain se retrouve submergé par les eaux usées de la ville.

Produits chimiques, matières fécales, papier hygiénique… Un véritable désastre ! Après avoir laborieusement nettoyé, Claude recontacte la mairie pour trouver une solution et pour demander réparation.

La Mairie n'effectue aucun travaux

Le maire de l’époque évoque bien des travaux dans les prochains mois, sauf que Claude ne voit rien venir. Et le 11 mai 2020, rebelote, le terrain est à nouveau inondé par les eaux usées. Cette fois, sa protection juridique prend le relais.

Un expert place la Mairie devant ses responsabilités en évoquant la présence de multiples fuites sur le réseau communal et de branchements illicites. Pour autant, malgré un courrier de sa part, rien ne bouge. Depuis, Claude vit dans l’angoisse permanente. Chaque épisode pluvieux peut se traduire par une nouvelle inondation. Dans ces conditions, sa maison a perdu toute sa valeur.

Claude a décidé de contacter Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver", afin que la mairie engage les travaux nécessaires pour qu’il n’y ait plus d’inondations chez lui à l’avenir. Il souhaite également qu'on l'indemnise des dépenses engagées à ce jour pour remettre en ordre son terrain, pour limiter les écoulements, et pour régler l’expert. Une facture qui s'élève à 2.801 euros.