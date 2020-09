Immobilier : à Marseille, sa maison est squattée depuis deux ans !

publié le 30/09/2020 à 11:55

Monique est propriétaire avec son frère et sa sœur d’une maison à Marseille, héritée de leurs parents. C’est la maison de leur enfance, et Monique y conserve tous ses souvenirs de jeunesse. Mais il y a deux ans, elle n'a d’autre choix que de la vendre.

Le 26 octobre 2018, elle la fait visiter. Les visiteurs sont intéressés. Ils repassent la voir deux jours après, mais constatent avec effroi que des gens s’y sont installés entre temps ! Sept personnes ont forcé la serrure et vivent là en toute impunité. Monique prévient immédiatement les services de police, mais ils refusent d’intervenir, car toutes les équipes sont mobilisées pour le match OM-PSG, qui a lieu le soir même.

Monique dépose une simple main courante et on lui demande de revenir trois jours plus tard. Mais quand elle se présente pour porter plainte le 31 octobre, elle apprend que puisque le délai légal de 48 heures est dépassé, il n’y a plus rien à faire, les squatteurs ne peuvent pas être délogés sans arrêté d’expulsion...

Un arrêté d'expulsion délivré il y a un an

Abasourdie par la nouvelle, Monique se lance alors dans une longue et coûteuse procédure judiciaire et obtient un arrêté d’expulsion le 12 septembre 2019. Cet arrêté est immédiatement notifié par huissier de justice aux squatteurs et à la préfecture. Or, un an plus tard, malgré les relances envoyées par l’huissier au préfet tous les deux mois, les squatteurs sont toujours là.

Pour Monique, le bilan est lourd. Elle n’a pas vu vendre la maison, ce qui constitue un gros préjudice financier. Mais en plus, les squatteurs n’ont fait que dégrader la maison dont le jardin est devenu une décharge à ciel ouvert, où les rats se baladent. Les voisins se plaignent, auprès de Monique, des nuisances occasionnées par ces squatteurs qui, en plus, se livreraient à des trafics en tout genre, avec des chargements et déchargements incessants de camions, et de nombreux véhicules présents sur le terrain.

Pour couronner le tout, Monique continue, en tant que bonne citoyenne, à payer la taxe foncière de cette maison. Monique, épuisée moralement, a contacté Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver". Elle espère obtenir enfin l’expulsion des squatteurs, et si possible une prise en charge du préjudice.

Un amendement "anti-squat" à l'étude

Pour lutter contre ces squatteurs, un amendement "anti-squat" a été déposé par le député Guillaume Kasbarian (La République En Marche), et soutenu par le gouvernement dans le cadre du projet de loi ASAP (Accélération et Simplification de l'Action Publique). Le texte est actuellement en examen à l'Assemblée nationale.