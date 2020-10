Véhicule : un professionnel l'arnaque et lui vend une voiture volée

publié le 02/10/2020 à 11:47

Jean-Marc, en juin 2018, achète au prix de 17.000 euros, un véhicule d'occasion à un professionnel, censé avoir roulé 64.000 kilomètres. Quelques mois plus tard, en octobre, il l'amène dans un garage pour une réparation. Mais quand Jean-Marc vient pour la récupérer, des policiers se présentent à lui.

Ils lui apprennent rapidement que sa voiture a été volée en 2017. Elle lui est confisquée sur-le-champ. Jean-Marc part immédiatement porter plainte. Il découvre par la suite de nombreuses anomalies : la carte grise est fausse, le numéro de série présent sur le véhicule n’est pas le même que celui sur la carte grise ; au moment du vol, la voiture avait déjà roulé 150.000 kilomètres alors qu'à l'achat, elle en avait soi-disant 64.000. Enfin, le véhicule date de 2012 alors qu’il était censé être de 2014…

Lorsque Jean-Marc recontacte le vendeur, ce dernier refuse de le rembourser puis ne répond plus. La police a, entre temps, restitué le véhicule à l’assurance du propriétaire initial victime du vol, et qui a été indemnisé. L’assurance refuse de rendre la voiture à Jean-Marc et la revend à un épaviste. Depuis, il se retrouve sans nouvelle de sa plainte et ne sait plus quoi faire. Du jour au lendemain, Jean-Marc, qui avait dû faire un crédit pour acheter, se retrouve sans voiture. Il a demandé de l'aide à Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour obtenir le remboursement de sa voiture.

