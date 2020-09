Travaux : 8.000 euros pour une nouvelle cuisine... qui n'arrive jamais !

publié le 28/09/2020 à 11:37

En 2018, sur les conseils du constructeur de sa maison, Jonathan contacte un artisan pour la conception de sa cuisine. Il verse 4 acomptes pour un total de 8.135 euros, sur les 9.999 euros du devis. La pose de sa cuisine devait avoir lieu le 14 avril 2020. Mais la date est repoussée au 11 juin, à cause du confinement.

Depuis, les reports se multiplient. Inquiet de la situation, Jonathan se rend dans le magasin de l'artisan, en juin dernier : il est complètement vidé ! Dans la foulée, il contacte le fournisseur de la cuisine : il n’a aucune commande payée au nom de Jonathan. L'artisan répond de temps en temps au téléphone, il promet un remboursement "aux clients qui, malgré tout, lui auront conservé un peu de sympathie". Il lui a même remis un document d’un soi-disant notaire indiquant qu’il lui rembourserait grâce à un héritage. Mais depuis le 1er juillet, Jonathan est sans nouvelles.



Avec ces retards accumulés, Jonathan n'a pas eu d’autre choix que d’acheter une autre cuisine auprès d’un autre professionnel, une cuisine qu'il a payé 4.275 euros. Au final, il a versé 8.135 euros à un artisan pour rien, et se retrouve dans une situation financière délicate, d’autant que Jonathan est chef d’entreprise et a été touché de plein fouet par la crise de la Covid-19. Il a contacté "Ça peut vous arriver" et Julien Courbet pour obtenir le remboursement de sa première cuisine commandée.