Plan de relance : les coiffeurs réclament une baisse de la TVA

publié le 02/09/2020 à 23:57

La crise sanitaire continue d'avoir des impacts économiques. Le Premier ministre doit détailler jeudi 3 septembre sur RTL son plan de relance de 100 milliards d'euros. Parmi les professions qui espèrent un geste, il y a les coiffeurs. Ils réclament une baisse de leur TVA, de 20 à 10%.

"Il faudrait qu'il y ait une baisse de TVA parce qu'on n'arrive pas à suivre avec tout ce qu'il y a à payer. 20% de TVA en coiffure, c'est énorme", soutient Frédéric Albert, qui tient un salon à Paris. Le coiffeur évoque au micro de RTL "trois semaines un peu agitées" après le déconfinement, et depuis "plus rien". "Le samedi, où d'habitude on refuse toute la journée des clientes, on ne refuse plus personne. Elles dépensent moins, c'est flagrant. Et puis elles viennent moins", assure-t-il. "Pour ne pas perdre d'entreprise, il faudrait absolument cette bouffée d'oxygène" que constituerait une baisse de la TVA, conclut-il.

Aujourd'hui, la coiffure est le deuxième secteur de l'artisanat en France. Il représente 85.000 établissements et environ 184.000 salariés.