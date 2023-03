Célèbre pour sa bouteille verte et ses fines bulles, l'eau minérale Perrier se fait de plus en plus rare dans nos rayons depuis le mois de décembre 2022. Produit français par excellence, elle est extraite d'une source située à Vergèze dans le Gard depuis 1903. Même si elle a été rachetée par la multinationale suisse de l'agroalimentaire Nestlé Waters, l'entreprise n'en reste pas moins soumise aux mêmes difficultés que les autres en ces temps d'inflation, de crise géopolitique et de sécheresse hivernale.

Ces facteurs ont ainsi entraîné une quasi-disparition du produit en magasin, comme l'explique Nestlé, qui subit les conséquences de la météo et des difficultés d'approvisionnement en matières premières. Dans un communiqué, le groupe regrette d'abord "des conditions d'exploitation de plus en plus difficiles" et "des événements météorologiques devenus plus fréquents et plus intenses, avec une alternance d'épisodes de sécheresse et de fortes pluies". À en croire cette réponse obtenue par Rayon Boissons, la sécheresse hivernale aurait même atteint la source Perrier dans le sud de la France.

Malheureusement, aux effets du changement climatique s'ajoutent également des perturbations causées par la guerre en Ukraine. La production de CO2, gaz nécessaire pour créer les fameuses fines bulles de la boisson, a été fortement perturbé puisqu'elle dépend d'engrais ou de gaz naturel provenant en partie d'Ukraine. Aussi, comme toutes les autres entreprises du territoire, Perrier souffre de la hausse des coûts de l'énergie, et notamment de l'électricité ainsi que de la pénurie de matières sèches.

De plus, à en croire Midi Libre, l'usine de Vergèze où est produit le Perrier, connaît des difficultés suite à des travaux sur le site. Une modernisation qui devrait être "accélérée" afin "d'assurer l'avenir de notre activité sur le long terme, tout en assurant une gestion durable de la ressource en eau. Toutefois, à en croire Nestlé, la marque ne devrait pas réapparaître rapidement sur les étals et aucune date de retour à la normale n'a été précisée.

