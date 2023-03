La publicité elle-aussi a son code de déontologie, et notamment quand on parle poulet. Il s'agit d'une première en France. Une campagne de la chaine de fast-food KFC a été épinglée pour des images de gallinacés un peu trop heureux avant de finir en poulet frit. En cause : un poulet qui sautille joyeusement sur le ventre d'une vache allongée sur le dos dans un cadre bucolique.

Cette publicité pour une offre promotionnelle de KFC a fait sursauter une sympathisante de l’association de protection des animaux d’élevage Welfarm. Elle a saisi le jury de déontologie publicitaire, créé par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Et le jury lui a donné raison.

Dans un avis rendu public le 13 mars dernier, il reconnaît que la publicité de l’enseigne pour son offre promotionnelle portant sur la "Crispy Box" est de nature à induire le public en erreur sur les conditions d’élevage des poulets utilisés par KFC dans l’élaboration de ses plats. Une victoire pour les défenseurs du bien-être des animaux qui dénoncent régulièrement la contradiction entre la représentation des animaux dans la publicité et leurs conditions d’élevage.



Non-respect des standards par KFC

"La plaignante regrette que cette publicité mette en scène un animal ayant accès au plein air, dans un contexte champêtre où il est libre de voler et déployer ses ailes. Or, ces conditions de vie ne correspondent pas aux standards des élevages dans lesquels se fournit KFC", peut-on lire dans cet avis.



L'enseigne s'est pourtant engagée à ce que la totalité de son approvisionnement en poulet soit issu d’élevages et d’abattoirs respectant les critères de l’European Chicken Commitment d’ici 2026, une démarche européenne, initiée par une trentaine d’ONG dont Welfarm. Il comprend une série de critères sur les conditions d’élevage (vitesse de croissance des animaux, densité, lumière naturelle, perchoirs…) visant à bannir les pires pratiques.

En revanche, KFC ne s'est pas engagé sur une part minimale de plein air dans ses approvisionnements. Les poulets utilisés par la marque sont donc élevés en bâtiments en claustration permanente, et non à l’extérieur comme le laisse suggérer la publicité. Au vu de ce décalage entre la représentation publicitaire et les pratiques de l’enseigne, le jury de déontologie publicitaire a donné raison à la plaignante.

Un avis historique

"En raison de l’assimilation intuitive du poulet mis en scène à celui qui entre dans la composition des sandwichs eux-mêmes représentés dans la publicité critiquée, de l’importance du décalage entre la représentation de ce poulet et la réalité des conditions d’élevage des poulets utilisés par KFC et de la sensibilité particulière du public à cette question, le Jury considère que la publicité critiquée est de nature à induire ce dernier en erreur sur cette réalité et méconnaît ainsi les principes de loyauté et de véracité repris dans le code ICC", explique-t-il dans son avis.

Selon l’association Welfarm, cet avis "est un signe fort que le bien-être animal est aujourd’hui reconnu comme une préoccupation de la société et un sujet politique". Les conclusions du Jury de déontologie publicitaire sont ainsi "une victoire pour les défenseurs du bien-être animal qui dénoncent régulièrement le cruel décalage entre cette stratégie marketing et la réalité des conditions de vie de la majorité des animaux d’élevage. L’association Welfarm espère que cet avis fera date et que, d’ici quelques années, ce type de publicité tombera dans la désuétude la plus totale".



