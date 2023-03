Les compotes se déclinent à travers différents formats et parfums. Sous forme de gourdes, elles sont très appréciées par les enfants et se retrouvent souvent sur la table ou dans les sacs pour le goûter. Les magasins U et Aldi rappellent pourtant deux références, après la découverte de patuline, une toxine émise par un champignon.

L'information provient du site gouvernemental Rappel Conso. Dans les magasins Aldi, ce sont des compotes saveur pomme-fraise de la marque Bacarra qui sont concernées. Le code-barre est le 26080567 avec une date de durabilité minimale établie au 27 décembre 2023. Ces compotes ont été commercialisées du 9 février 2023 au 20 mars 2023. Les enseignes du groupe indiquent que le remboursement en magasin est possible jusqu'au lundi 3 avril.

Pour les magasins U, aucune date de commercialisation n'a été précisée. Il s'agit de compotes de la marque "U BIO" à la pomme sans sucres ajoutés, ainsi que pomme-abricot et pomme-fraise. Tous les lots ont une date de durabilité minimale établie au 31 octobre 2023. Comme pour Aldi, il faut également rapporter les produits en magasin, pour un remboursement possible jusqu'au 24 mars.



Quels sont les risques avec la patuline ?

La patuline est ce que l'on appelle une "mycotoxine", c'est-à-dire qu'elle est produite par un champignon microscopique. Cette toxine est reconnue pour "provoquer des désordres gastro-intestinaux avec ulcérations, distensions et hémorragies, voire des perturbations de la fonction rénale, à plus forte dose", précise l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Mais comme le rappelle le site Rappel Conso, ces substances "peuvent présenter un risque sanitaire en cas de consommation importante et répétée sur le long terme". Une vigilance de mise si vous avez récemment acheté des compotes de ces deux marques.

