Noël 2021 : peut-on craindre une pénurie de jouets pour les enfants ?

Usines fermées, prix des matières premières en hausse, transports saturés... Certains jouets pourraient être confrontés à une pénurie et à une hausse des prix d'ici la fin de l'année. Le Père Noël aura-t-il des jouets à distribuer ? Et faut-il déjà commencer ses achats de Noël ?

"Le Père Noël subit une grosse désorganisation dans la préparation de sa tournée cette année", démarre Franck Mathais, porte-parole de JouéClub au micro de Flavie Flament dans Nous Voilà Bien. "En fait, il y a un gros embouteillage au départ de la Chine et à l'arrivée des ports en Europe qui créent des décalages, mais rassurez-vous, les magasins sont pleins, les usines ont bien travaillé et finalement ce seront des retards que l'on va constater et le Père Noël pourra bien assurer sa tournée", poursuit-il.

Si les enfants peuvent être rassurés, est-ce vrai que sur les 100 millions de jouets qui vont se vendre en France à Noël, près de 60% proviennent de Chine ? "C'est ça. 57% des jouets proposés en France sont des jouets de Chine. Ce sont des jouets de marques internationales et cela représente effectivement des difficultés d'approvisionnements que l'on constate depuis le mois de mai dernier", répond le porte-parole de JouéClub.

Cette pénurie aurait-elle pu être anticipée ?

"L'an dernier, on n'était pas dans la même situation que cette année. Là, on est au redémarrage de l'activité mondiale. Les signaux sont apparus pour nous dès décembre de l'année dernière. Et il faut rappeler qu'on a eu la fermeture pendant un mois d'un port chinois en juin dernier, qui a déstabilisé toute cette logistique, car, c'est sur juin et juillet que les jouets partent", décrit Franck Mathais. "Finalement, les choses se remettent dans l'ordre. Chez JouéClub on a anticipé et aujourd'hui on a 20% de stocks de magasin en plus (...) les choses vont se réguler", ajoute-t-il.

Cette situation est aussi "une opportunité pour les jouets français, européens, parce car effectivement ils peuvent avoir plus de visibilités et des commandes de dernière minute", raconte le porte-parole de JouéClub. Les grandes marques françaises que nous pouvons soutenir sont Smoby, Ecoiffier "pour les jeux d'imitation", Mako Moulages, Sentosphère "pour les loisirs créatifs", Bioviva et Dujardin "pour les jeux de société" et D'arpèje "pour les jeux à tirer comme les fléchettes".

Quand faut-il commencer ses achats de Noël ?

C'est un peu la question qui revient dès les vacances de la Toussaint : faut-il d'ores et déjà remplir ses hottes de cadeaux ? "Vu ce qu'il se passe sur le marché et vu l'incertitude qui plane sur certains transferts encore aujourd'hui, le conseil qu'on donne : c'est dès lors que la liste de cadeaux est finalisée, il faut procéder à sa réalisation. D'une part parce que le mois de novembre ça reste un mois où il y a un bon confort d'achat, une bonne disponibilité des équipes en magasins pour donner des renseignements, conseiller et orienter. Et puis aussi, c'est en novembre que les stocks (de jouets, ndlr) sont les plus importants", précise Franck Mathais.

Quid de l'augmentation des prix ?

Qui dit décalage de livraisons de jouets dit aussi augmentations des prix. Est-ce déjà le cas dans les magasins ? "Les fabricants ont subi des hausses de coûts et certains d'entre eux les ont répercutées sur leurs prix. Donc, on va constater sur environ 20% de l'offre en magasins, des augmentations de prix par rapport à l'an dernier", répond le porte-parole de JouéClub avant d'expliquer : "En fait, on a un niveau de prix moyen qui se tient finalement par rapport à l'an dernier et c'est finalement la décision des enfants qui va emporter le choix des produits."

Enfin, trois grandes catégories de jouets sont en verve pour ce Noël 2021. Les jeux de société, notamment "les jeux de société d'ambiance" pour les grands comme La Roulette des Problèmes des Marseillais ou un escape e game Fort Boyard, raconte le porte-parole de Joué Club. Pour les enfants, "on a un retour de jouets en bois", comme les cuisines vintage, les puzzles animaliers, ajoute Franck Mathais. "La dernière tendance ce sont les héros et les premiers d'entre eux sont les Pokémon avec les cartes, la Pat' Patrouille et Harry Potter avec le jeu de société Une année de Poudlard", conclut-il.

Au sommaire de l'émission

Vers une pénurie de jouets à Noël ?

Invité : Franck Mathais, porte-parole de Joué Club.









Les masques anti-covid nous empoisonnent-ils ?

Invitée : Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef du nouveau magazine conso Kali.











Le pot au feu : les astuces pour le réussir

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière et journaliste.