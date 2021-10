ENQUÊTE RTL - Noël 2021 : en un an, le prix de 70% des jouets a augmenté

C'est un changement que les parents risquent de ressentir à l'approche des fêtes de fin d'année : 70% des jouets affichés dans les catalogues voient leur prix augmenter par rapport à 2020, avec une hausse moyenne de 4,97 euros pour les jouets concernés. Une hausse qu'a pu constater RTL en analysant plus de 1.200 pages des catalogues de jouets des plus grands revendeurs et comparant la valeur de 6.000 jouets.

Il s'agit d'une moyenne, avec évidemment des disparités. Mais 5 euros, c’est la hausse qui revient le plus souvent. Par exemple, dans le catalogue la Grande Récrée 2020, à la première page, la corbeille de naissance Sophie la Girafe est affichée à 30 euros. Vous ouvrez le catalogue de cette année, à la même place, vous avez la même fameuse corbeille mais affiché à 35 euros

.

Le jouet est identique, c'est d'ailleurs la même photo. Parfois, c’est très impressionnant. Chez Jouéclub, il y a une page dédiée à Mickey, déjà présente dans le catalogue de Noel 2020. Dessus, vous retrouvez un tambour, un micro, une guitare, une batterie et une trottinette. Les augmentations : 3, 4, 5, 5 et 10 euros.

Extrait du catalogue de jouets 2020 de la Grande recré

Extrait du catalogue de jouets 2020 de la Grande recré Extrait du catalogue de jouets 2021 de la Grande recré 1 / 1

Extrait du catalogue JouéClub 2020

Extrait du catalogue JouéClub 2020 Extrait du catalogue JouéClub 2021 1 / 1

Trois catégories de jouets sont particulièrement touchés par la hausse des prix : ceux en bois - les jeux de constructions, ceux avec de l’électronique - les robots, les voitures télécommandées, et les jouets volumineux.

Là, c’est assez hallucinant. Par exemple, le Ponycycle chocolat, un gros cheval à bascule, augmente de 40 euros sur un an. Le prix qui augmente le plus : le coupé électrique radiocommandé, qui passe de 179 à 255 euros. 42% de hausse.

"57% des jouets vendus sur le marché français sont fabriqués en Asie, explique Franck Mathais, le porte-parole de Jouéclub. Le contexte international de tension logisitique a provoqué une hausse des coûts de transports, et la reprise de l'activité mondiale une hausse des prix des matières. Certains fabricants répercutent ces augmentations sur leurs jouets."

Les jeux de société et fabriqués en France résistent à la hausse

Quand on parle de coût de transport, on parle des conteneurs dont le prix est passé de 1.500€ à parfois 20.000€. Les fabricants répercutent cette hausse sur chaque jouet transporté. Quand vous pouvez en mettre des dizaines de milliers à l’intérieur, cela lisse les augmentations. En revanche, quand vous ne pouvez charger que 300 jeux volumineux, là, ça fait mal.

Certains jouets s’en sortent mieux. Les jeux de sociétés résistent très bien aux hausses de prix, peut-être parce que le marché est extrêmement dynamique depuis le premier confinement avec régulièrement des croissances à 2 chiffres. Même chose pour les jeux fabriqués en France qui prennent une belle revanche sur le Made in China. Forcément, quand le jouet est construit en Normandie ou dans le Jura, il ne voit pas la couleur d’un conteneur.