Taxe d'habitation : quelle est la date limite pour la payer ?

La taxe d'habitation sera supprimée pour les résidences principales en 2023. Si de nombreux Français en sont exonérés depuis 2021, 20 % des ménages la paient encore. En 2022, elle a été allégée de 65 %. La taxe d'habitation concerne le logement occupé par des locataires ou propriétaires au 1er janvier d'une année. En 2022, seules les personnes dépassant un revenu fiscal de référence (RFR) paient une taxe d'habitation.

Cela concerne les foyers les plus aisés, dont le RFR dépasse 28.150 euros pour une personne seule, 44.830 euros pour un couple sans enfant et 57.340 euros pour un couple avec deux enfants. Pour payer sa taxe d'habitation, il existe deux possibilités : par voie dématérialisée, qui est obligatoire pour tout impôt supérieur à 300 euros, ou de façon non dématérialisée, dans un centre de finances publiques par exemple.

La date limite pour les paiements non dématérialisés de la taxe d'habitation est fixée au 15 novembre 2022. Cette opération est possible si l'impôt est inférieur à 300 euros. Pour les paiements dématérialisés (en ligne), la date limite est fixée au 20 novembre 2022, à minuit, indique le ministère de l'Économie.

