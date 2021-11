Pourquoi le made in France coûte-t-il aussi cher ?

Direction le salon du Made in France qui a lieu en ce moment à porte de Versailles à Paris. 100.000 visiteurs sont attendus d'ici dimanche. C'est également l'occasion de se poser une question : pourquoi fabriquer en France est-il à ce point plus cher ? Pour les textiles par exemple, on dit que le fabriquer en France est plus cher.

Pour connaître la réponse, un de nos reporters s'est rendu au salon du Made in France pour s'acheter une tenue presque complète. Sous-vêtements, pantalon, tee-shirt et chaussures. Ça chiffre vite. "On a différents produits, on a les iconiques à 59 euros", dit un commerçant pour une paire de chaussures. Côté chaussettes, "c'est 10 euros la paire. Pour ce jean, il vous coûte 119 euros. Vous avez un tee-shirt à 49 euros et un caleçon à 35 euros", énumère une autre commerçante. Résultat : 352 euros avec ces cinq articles.

La même sélection de produit dans les grandes chaînes de prêt-à-porter aurait coûté 103 euros seulement, soit trois fois moins cher. Mais cette hausse est en trompe-l'œil, car à qualité équivalente, la différence est beaucoup plus faible. Avec les grandes marques produites en Asie comme celles dont le logo est une virgule, on est à peine 50 euros moins cher que le fabriquer en France sur la même sélection d'articles.

Un surplus bleu blanc rouge qui est par ailleurs assumé par Aurore de la société Storks chez qui notre reporter est allé acheter ses chaussettes. Celle-ci affirme que cela permet de faire vivre décemment les artisans français. "Nous, on est sûr de la fabrication locale avec des personnes juste à côté de chez nous qui ont besoin d'emploi", déclare-t-elle. Avec un achat, "vous pérennisez sept emplois dans le plus petit atelier de chaussette en France".

97% des vêtements en France sont importés

Et produire en France est forcément plus écolo. On estime que les vêtements importés, 97% du marché en France, ont parcouru en moyenne près de 6.000 km, contrairement aux baskets vendues par Alain Perron, responsable de Sessile. "Ma marque Sessile est une marque qui revendique moins de 4 kg de grammes de CO2 par paire émise, là où une sneakers concurrente fabriquée au Vietnam va être à 13 ou 14, c'est trois fois moins sale", assure ce fabricant.

Ce que disent ces fabricants français, c'est que le consommateur, en utilisant peut-être moins mais mieux sa carte bleue, peut à la fois protéger la planète et crée de l'emploi et des richesses en France.