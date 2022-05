Alimentation : comment la France est devenue la championne de la production d'insectes

Et si la France devenait l'un des pays pionniers dans la production d'insectes comestibles ? Une usine de ce style a ouvert à Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. L'accès à ce laboratoire unique au monde exige un équipement particulier. Dans sa combinaison intégrale, Thomas Lefebvre, docteur en biologie moléculaire, veille sur son cheptel.

Un élevage de plusieurs de milliers de spécimens. "C'est un petit scarabée qui grandit ici. Les larves vont se transformer en nymphes et c'est la partie où il y a la métamorphose où cette dernière se transforme en adulte" détaille Thomas Lefebvre. "Cet insecte est d'une grande qualité nutritionnelle et on va pouvoir en faire des protéines de très bonne qualité" enchaîne-t-il.

Des protéines qui devront permettre de remplacer les 1,5 million de tonnes de soja importées chaque année en France pour nourrir les élevages de poulets ou de porcs. Dans ce laboratoire, l'idée est d'élever et de transformer les larves en farine très nutritive. Un processus qui prend quelques semaines.

Potentiel inégalable

Ces insectes produisent des protéines aussi vite qu'une plante et autant que la viande. "On part vraiment sur une production qui va permettre d'avoir un impact important dans le système alimentaire mondial, avec une nouvelle source de protéines" se réjouit Thomas Lefebvre.

La production industrielle se fait sous forme de farine, d'huile et même d'engrais. Pour cela, il faut ouvrir des usines gigantesques accueillant des millions de spécimens. Déjà une réalité près d'Amiens avec une usine achevée dans les prochains mois. Le patron, Antoine Hubert fait visiter le site aux 27 ministres de l'Environnement de l'Union européenne.

Le site doit garantir l'indépendance alimentaire de la France et de l'Europe. "On relocalise notre production de protéines pour nourrir nos animaux et pour nous nourrir également" vante Antoine Hubert. L'usine doit en produire 200.000 tonnes par an. Une nouvelle industrie d'une grande importance, notamment au niveau géostratégique.

Un reportage à découvrir en intégralité dimanche 1er mai 2022 sur M6 dans Capital.