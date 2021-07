Livraison : ses canapés arrivent endommagés, personne ne lui propose de solution

Ludivine vit avec son conjoint et ses enfants dans une petite maison en Gironde. En avril dernier, elle casse sa tirelire pour s'offrir deux beaux canapés pour la somme de 780 euros. On la livre 3 jours plus tard.

Mais au moment de la réception, Ludivine constate que la palette sur laquelle se trouve les produits a complètement chaviré. En déballant les canapés, elle ne peut que constater qu’ils ont été endommagés. Comme Ludivine n'est pas certaine de la démarche à suivre, elle accepte la livraison mais écrit sur le bon de réception que les produits sont arrivés abimés.

Au téléphone, le service de l’entreprise aurait expliqué que ce serait suffisant pour ouvrir un litige auprès du transporteur. Mais un mois plus tard, l’enseigne lui explique cette fois qu’elle ne peut pas prendre en considération le demande de Ludivine… Le transporteur non plus ne prendra pas en charge le remplacement des canapés !

On propose alors à Ludivine un geste commercial de 49 euros… Aujourd'hui, Ludivine recherche un emploi. Pour elle, la somme déboursée pour ses canapés est non négligeable pour son foyer. Elle a dû épargner plusieurs mois, et ne comprend pas qu'on la laisse avec des produits abimés sans proposer de solution. Elle compte donc sur l'aide de Julien Courbet pour que obtenir une nouvelle livraison de ses canapés en parfait état.