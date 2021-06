Travaux : elle paye 30.000 euros pour une maison jamais construite et doit vivre chez son fils

Claire est retraitée. En juillet 2020, elle rend son appartement dans les Hautes-Alpes dans le but de se rapprocher de son fils, en Gironde, et de financer son futur logement : une maison ossature bois à la campagne.

Pour cela, elle décide de faire confiance à un constructeur dont la publicité apparaît dans une revue spécialisée. Méfiante, elle prend le temps de s'assurer que cette société exerce en France. Elle va même jusqu’à aller voir l’une de ses réalisations près de son terrain. Et, après plusieurs mois de réflexion, le 2 décembre 2020, elle accepte le devis de 65.980 euros.

À la demande de son seul interlocuteur, le directeur des ventes, elle règle 30.893 euros. Suite à quoi, l’homme démarre lui-même le chantier début février en posant des piquets pour délimiter le périmètre. Sur le coup, il lui explique qu’un maçon viendra bientôt couler la dalle de béton et que tout sera bouclé courant mars. Etrangement, pourtant, les jours défilent et personne ne vient...

Seuls les piquets ont été posés Crédit : RTL

Claire est obligée de vivre chez son fils

Claire rappelle alors le directeur des ventes. Embêté, ce dernier lui concède avoir des soucis pour s’approvisionner avec ses ateliers en Espagne à cause des confinements et des interdictions de déplacement. Pas de panique pour autant. Il lui promet qu’en mai tout ira mieux et qu’il s’agit d’un simple contretemps.

Sauf que le moment venu, ce constructeur ne lui donne aucune nouvelle. Et, désormais, quand Claire le relance, il ne lui répond plus du tout… Comme Claire a vendu son appartement, elle se retrouve aujourd’hui sans toit sur la tête.

En attendant que la situation se décante, elle vit chez son fils. Et lui commence à trouver le temps long ! D’autant que Claire l'encombre avec tous ses cartons. Elle compte donc sur l'aide de Julien Courbet pour que l’entreprise de construction reprenne les travaux sans plus attendre.