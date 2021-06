Véhicule : un garagiste confisque une voiture et réclame 800 euros sans facture ni devis

Un garagiste exige plus de 800 € sans fournir les preuves des réparations

La femme de Parvy est propriétaire d’une Fiat 500 depuis 2016. Et en décembre 2019, alors que Parvy utilisait la voiture, elle tombe en panne. Après plusieurs tentatives pour redémarrer le véhicule, il appelle un ami pour le remorquer chez lui. Le lendemain, il contacte l’assurance qui confie directement la voiture à un garage.

Après une première inspection, le garagiste constate une panne au niveau des bougies. Parvy donne donc son accord verbal pour cette réparation. Mais sans nouvelle de lui pendant plusieurs semaines, il le recontacte. Mais en juin 2020, le garagiste annonce finalement que la voiture est irréparable !

Parvy appelle une dernière fois en juillet et cette fois-ci, le garagiste répond que le véhicule est réparé et qu'il peut venir le chercher. Inquiet, Parvy fait tout de même appel à sa protection juridique. Une expertise est engagée en février. Et c’est à ce rendez-vous que le garagiste lui demande de régler la somme de 820 euros. Mais sans facture, ni devis, l’expert demande à ce que le véhicule lui soit remis sans rien payer.

Il a dû faire face à des agressions verbales violentes

Jusqu’à aujourd’hui, le garage refuse toujours de rendre la voiture. Parvy est désemparé face à cette situation ! Il a dû faire face à des agressions verbales violentes de la part du garagiste et de son fils. Il est aujourd’hui sans véhicule après avoir loué une autre voiture à ses frais pendant plus d’un an, à 250 euros par mois.

Son assurance voiture est aujourd’hui expirée. Pendant toute cette période, sa femme était enceinte et ils sont aujourd’hui des jeunes parents qui n’ont pas les moyens de s’acheter une nouvelle voiture. Il demande ce 30 juin l'aide de Julien Courbet afin que son véhicule soit restitué comme demandé après l’expertise pour finir rapidement les réparations dans un autre garage.