Immobilier : le plafond de son habitation s'effondre après les travaux d'un artisan

Anne-Charlotte est propriétaire depuis plusieurs années d’une petite maison de ville à rénover. En janvier 2021, elle se lance dans les travaux de cette bâtisse pour enfin l’habiter. Sa priorité consiste à créer un étage sur la partie avant dans le but de gagner en surface habitable. Dans cette perspective, elle accepte le devis d’un maçon à hauteur de 6.024 euros.

Anne-Charlotte la règle au fur-et-à-mesure des travaux. En contrepartie, l’homme crée une ouverture pour une fenêtre, coule une dalle, monte une façade en brique et réalise une trémie pour permettre le passage du futur escalier.

Naturellement, il dépose des étais pour tout sécuriser. De quoi permettre, en théorie, à son charpentier de retirer la couverture de tôle en toute confiance le 22 mars. Mais, à peine après avoir commencé, ce dernier entend un crissement...

Tout le plafond s'effondre, c'est la catastrophe

Et, quelques instants plus tard, tout le plafond s’effondre ! C’est la catastrophe. Le plancher et la porte d’entrée de Charlotte sont détruites dans l’affaire. Paniquée, elle recontacte tout de suite le maçon qui vient constater les dégâts. Il lui explique hésiter entre appeler son assurance ou prendre lui-même en charge le déblaiement et les réparations.

Hélas, ses intentions restent lettre morte. Pire, depuis le 7 avril dernier, il ne donne même plus signe de vie. Ses appels, ses mails et son courrier recommandé ne rencontrent aucun écho.



Tant que l’artisan ne revient pas déblayer et réparer les dégâts, son chantier reste bloqué. Dans ces conditions, impossible pour elle de venir emménager dans cette maison. En attendant, elle continue de vivre chez son conjoint à une heure de route de son lieu de travail. Et sa maison reste elle ouverte aux intempéries… Elle compte sur l'aide de Julien Courbet.