Fraude bancaire : en deux semaines, près de 48.000 euros disparaissent de leur compte

Josiane et son mari sont âgés de 75 et 76 ans. Ils souffrent tous les deux d’une grave maladie. Entre deux rendez-vous à l’hôpital, ils continuent tant bien que mal à vérifier leurs comptes bancaires. Et, le 27 avril 2021, ils tombent des nues.

Ils constatent que, chaque jour quasiment, depuis deux semaines, ils sont délestés de 3.000 euros au profit de plusieurs inconnus. Résultat des courses, toutes leurs économies ou presque se sont envolées, soit, au total, 48.000 euros ! Josiane et son mari sont d’autant plus effarés qu'ils n'ont jamais communiqué le moindre identifiant ou mot de passe à quiconque.

Leur banque, elle, étrangement, n’a jamais cherché à les joindre… Désemparée, Josiane appelle sa conseillère pour bloquer ses comptes. Dans la foulée, elle dépose plainte et remplie une contestation de virement pour chacune des transactions. Le service des fraudes prend bien en charge votre dossier. Mais, au bout du compte, à la mi-mai, la banque ne les recrédite que 6.503 euros.

Impossible de récupérer toute la somme

Pourquoi si peu ? Tout simplement parce qu’il s’agit des seuls fonds récupérés sur les comptes des fraudeurs. Depuis, impossible pour le couple de se faire restituer les autres sommes. Malgré l’envoi d’un courrier recommandé, la banque continue de faire la sourde oreille.

Josiane et son mari comptaient utiliser cet argent pour améliorer leur confort de vie afin de mieux lutter contre la maladie. Ils avaient notamment prévu de financer l’installation d’une climatisation avec. Ils comptent aujourd'hui sur l'aide de Julien Courbet pour que la banque restitue sans plus attendre les 41.497 euros qu’elle doit encore.

