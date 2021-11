Picard, Decathlon, Leclerc... Quelles sont les enseignes préférées des Français ?

Après une année blanche en 2020 pour cause de pandémie, le cabinet de stratégie OC&C revient avec son classement des enseignes préférées des Français. Et cette année, c'est la marque de surgelés Picard qui occupe la première place du podium.

Decathlon, vainqueur de la dernière édition en 2019, rétrograde à la 2e place, juste devant l'enseigne de bricolage Leroy-Merlin et la Fnac. À noter que Leclerc revient dans le top 10, à la 5e, position, tandis que la plateforme de vente en ligne Amazon quitte le peloton de tête, alors qu'elle avait remporté ce classement trois fois entre 2013 et 2016. Complètent ce classement : Cultura, Grand Frais, Yves Rocher, les Galeries Lafayette et enfin Boulanger.

Le développement durable est aussi un facteur déterminant pour les consommateurs. OC&C note que "40 % des ventes des enseignes en France, soit 220 milliards d’euros, concernent des marques engagées pour le développement durable". Pour la première fois, le cabinet publie un classement des enseignes en matière de développement durable où Biocoop arrive en tête suivi de La Vie Claire et de L'Occitane.